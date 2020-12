Höchstwerte in Deutschland: 29 875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle

Die Zahlen der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland binnen eines Tages haben einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten innerhalb von 24 Stunden 29 875 neue Infektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen hervorgeht. Das sind mehr als 6000 mehr als am Vortag, als mit 23 679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Ausserdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am Mittwoch erreicht worden.