Hoffnung auf Bewegung im Brexit-Streit

Im Brexit-Streit keimt zarte Hoffnung auf eine rechtzeitige Einigung zwischen Brüssel und London vor dem geplanten britischen EU-Austritt am 31. Oktober. Beide Seiten verhandelten am Freitag auf politischer Ebene: EU-Unterhändler Michel Barnier empfing Brexit-Minister Stephen Barclay in Brüssel. Zuvor äusserte sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im britischen Sender Sky News zuversichtlich: "Wir können einen Deal schliessen."