Hohe Strafe für Ölriesen Petrobras in Korruptionsskandal

Der halbstaatliche brasilianische Ölkonzern Petrobras legt jahrelange Ermittlungen in einem grossen Korruptionsskandal gegen die Zahlung einer hohen Strafe bei. Insgesamt akzeptiert das Unternehmen gut 853 Millionen Dollar an Bussgeldern, wie das US-Justizministerium und Petrobras am Donnerstag bekanntgaben. Mit dem Vergleich kauft sich der Konzern in Ermittlungsverfahren in den USA und Brasilien frei.