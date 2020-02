Hongkong lockert wegen Coronavirus Regeln für Bilanzpublikation

Vor dem Hintergrund des grassierenden Coronavirus werden in Hongkong die Regeln für die Veröffentlichung der Jahresbilanzen von Unternehmen gelockert. Die Aufsichtsbehörde Securities and Futures Commission (SFC) und die Börse von Hongkong teilten am Dienstag mit, an der Börse gelistete Firmen könnten vorläufige Zahlen ohne Abschlussprüfer veröffentlichen. Der normale Ablauf sei durch die Ausbreitung des Coronavirus gestört.