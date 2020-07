Hongkong verweigert 'New York Times'-Journalisten die Zulassung

Hongkongs Behörden verweigern einem Korrespondenten und China-Experten der "New York Times" die Arbeitserlaubnis. Dem 52-jährigen Chris Buckley sei keine Erklärung gegeben worden, berichtete die Zeitung. Die Entscheidung stiess am Donnerstag auf scharfe Kritik. Die Journalistenorganisation Committee to Protect Journalists (CPJ) sah einen Verstoss gegen die Pressefreiheit in Hongkong. Die Entscheidung "untergräbt den freien Fluss der Informationen, die für den Erfolg Hongkongs entscheidend ist".