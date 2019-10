Hongkonger Aktivist Wong darf bei Kommunalwahl nicht antreten

Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong darf bei der bevorstehenden Kommunalwahl nicht antreten. Der 22-jährige Anführer der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion wurde als Kandidat für die Wahlen im November disqualifiziert, weil er für die "Selbstbestimmung" Hongkongs eintritt, wie es am Dienstag in einer Entscheidung der Behörden hiess.