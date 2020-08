Hongkongs Regierung verurteilt US-Sanktionen

Die Regierung in Hongkong hat empört auf die von den USA verhängten Sanktionen reagiert. Die Strafmassnahmen gegen Regierungschefin Carrie Lam und andere hochrangige Beamten seien "wild, unverhältnismässig und unvernünftig", sagte am Samstag der Hongkonger Handelsminister Edward Yau. Er warnte vor negativen Folgen für US-Unternehmen in der Finanzmetropole.