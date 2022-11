Der Bundesrat hat die Änderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt, wie er am Mittwoch mitteilte. Damit werden sogenannte Paritätsklauseln zwischen Online-Plattformen und Hotels verboten - dabei ging es unter anderem um eine Gleichschaltung in Bezug auf Preis und Verfügbarkeit.