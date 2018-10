HSBC zahlt 765 Millionen Dollar wegen fauler US-Hypothekengeschäfte

(Ausführliche Fassung) - Die Grossbank HSBC legt einen Streit mit der US-Regierung wegen fragwürdiger Hypothekengeschäfte bei, die zur jüngsten weltweiten Finanzkrise beigetragen haben sollen. Das Geldhaus gab am Dienstag in New York bekannt, sich mit dem US-Justizministerium auf einen 765 Millionen Dollar (666 Mio Euro) teuren Vergleich geeinigt zu haben. Mit der Zahlung kauft sich HSBC in einem seit Jahren andauernden Ermittlungsverfahren frei.