Huawei kritisiert USA - will seine Klage vor US-Gericht beschleunigen

Der chinesische Telekom-Riese Huawei hat das Vorgehen der USA gegen den Konzern als "gefährlichen Präzedenzfall" kritisiert. Der grösste Netzwerkausrüster und zweitgrösste Handyhersteller beantragte vor einem amerikanischen Gericht eine Beschleunigung seiner vorliegenden Klage gegen die "illegalen" Beschränkungen seines USA-Geschäfts, wie der Chefjurist Song Liuping am Mittwoch am Firmensitz in Shenzhen in Südchina berichtete.