Huawei-Manager in Polen wegen Spionageverdachts festgenommen

Polnische Behörden bestätigten die Festnahme eines Chinesen durch den Inlandsgeheimdienst ABW. Der Mann arbeitete demnach für ein chinesisches Telekommunikationsunternehmen. Im Zuge der Spionageermittlungen sei auch ein Pole festgenommen worden, sagte Stanislaw Zaryn, Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators Mariusz Kaminski. Den Männern drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Der Chinese ist nach Angaben des Senders TVP Info der Sales-Manager von Huawei in Polen. Der zweite mutmassliche Spion sei ein ehemaliger hochrangiger ABW-Mitarbeiter im Bereich Cybersicherheit, der zuletzt für das Telekommunikationsunternehmen Orange arbeitete. Die Niederlassungen der beiden Firmen wurden demnach von Ermittlern durchsucht.

Die beiden Verdächtigen wurden polnischen Behörden zufolge bereits am Dienstag festgenommen. Am Donnerstagabend ordnete ein Gericht in Warschau für sie eine Untersuchungshaft von drei Monaten an./nat/DP/jha

(AWP)