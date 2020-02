Huawei plant Produktion von Technik für 5G-Netze in Frankreich

Der chinesische Huawei-Konzern, dem Einschränkungen bei der Ausrüstung künftiger Mobilfunk-Netze in Europa drohen, will eine Produktion in Frankreich aufbauen. Das Werk solle Technik für den superschnellen 5G-Datenfunk für den europäischen Markt herstellen, sagte Topmanager Liang Hua am Donnerstag in Paris, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das könnten zunächst zum Beispiel Antennen sein.