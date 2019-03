Huawei sieht sich als unschuldig in Prozess wegen Bankbetrugs

Der chinesische Telekom-Riese Huawei hat im Prozess wegen Verstössen gegen Sanktionsrecht und Bankbetrugs vor dem zuständigen US-Gericht in Brooklyn auf unschuldig plädiert. Die USA werfen Huawei vor, mindestens vier Geldinstitute getäuscht zu haben, um Sanktionen der USA gegen den Iran zu umgehen. Im Zuge der Vorwürfe haben die USA die Festnahme der Finanzchefin und Tochter des Konzerngründers, Meng Wanzhou, in Kanada erwirkt und fordern ihre Auslieferung. Am Donnerstag begann der Prozess gegen den chinesischen Konzern./fba/tav