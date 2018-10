Mit grosser Wucht ist der Hurrikan "Michael" an der Küste des US-Bundesstaats Florida auf Land getroffen. Der Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier sei am Mittwoch in der Nähe von Mexico Beach in Florida mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern auf die Küste gestossen, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum auf Twitter mit.