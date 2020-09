Hurrikan 'Sally' bedroht US-Golfküste

Der Wirbelsturm "Sally" bewegt sich mit Hurrikan-Stärke auf die US-Golfküste zu. Gemessen wurden am Montag Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde - und der Sturm dürfte weiter an Kraft gewinnen, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum erklärte. Nur drei Wochen nachdem Hurrikan "Laura" in Louisiana schwere Zerstörungen angerichtet hat, bedroht "Sally" insbesondere diesen Bundesstaat, aber auch Teile von Mississippi, Alabama und Florida.