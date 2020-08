Hurrikan wütet vor Mexikos Pazifikküste

Der Flughafen der Stadt sowie diejenigen in La Paz und San José del Cabo waren bereits in der Nacht geschlossen worden. Mehr als 500 Menschen mussten in Notunterkünften Zuflucht suchen, wie der Gouverneur des Bundesstaates Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, auf Twitter mitteilte. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Starke Regenfälle gab es auch in anderen Bundesstaaten im Nordwesten Mexikos. Über grössere Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Berichte.

Dem US-Hurrikanzentrums zufolge wurde erwartet, dass "Genevieve" sich bis zur Nacht zu einem tropischen Sturm abschwächen und am Freitag in nordwestlicher Richtung von der Küste entfernen würde. Tropische Orkane werden im westlichen Atlantik und im östlichen Pazifik Hurrikans genannt. Im Atlantik könnte die Hurrikansaison - von Juni bis November - in diesem Jahr nach einer Mitteilung der NOAA eine der geschäftigsten aller Zeiten werden./aso/DP/fba

(AWP)