Das Lenkungsgremium der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat dem Iran wegen seiner mangelnden Transparenz in Atom-Fragen indirekt mit der Einschaltung des UN-Sicherheitsrates gedroht. Es sei "unerlässlich und dringend", dass Teheran endlich die offenen Fragen der IAEA zum Verbleib von Nuklearmaterial in ehemals geheimen Anlagen beantworte, hiess es in einer Resolution, die der Gouverneursrat der Atomenergiebehörde am Donnerstag in Wien verabschiedete.

17.11.2022 16:28