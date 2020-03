Ifo-Chef Fuest fordert drastische Schritte im Kampf gegen Coronakrise

Das Ifo Institut hat drastische Massnahmen im Kampf gegen die Folgen der Coronakrise gefordert. "Wir müssen verhindern, dass die Wirtschaft durch kollabierende Unternehmen, Jobverluste und Panik im Finanzsektor in einen Abwärtsstrudel gerät", schrieb Ifo-Präsident Clemens Fuest in einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag im "Handelsblatt". Seiner Einschätzung nach ist eine Kombination massiver Stützungsmassnahmen notwendig, bei denen es auf Zielgenauigkeit und schnelles Handeln ankomme. Unter anderem sollen für Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen für einige Monate alle Steuerzahlungen ausgesetzt werden, forderte Fuest.