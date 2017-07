Das ist soviel wie bei keinem neuen Präsidenten seit 1995. Laut der in der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" veröffentlichten Erhebung sind 54 Prozent der Franzosen zufrieden mit Macrons Amtsführung. Im Juni waren es aber noch 64 Prozent.

Macron hat mit seiner neu gegründeten Partei "La Republique en Marche" auch bei den jüngsten Parlamentswahlen einen deutlichen Sieg eingefahren und will das Land mit Reformen modernisieren und die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen.

Zuletzt hatte Jacques Chirac 1995 als neuer Präsident in solcher Dimension an Zustimmung eingebüsst. Macron dürfte unter anderem der öffentlich ausgetragene Streit über geplante Kürzungen im Verteidigungsetat geschadet haben, der zum Rücktritt des Chefs der Streitkräfte führte. Zudem gab es Zwist in der Regierung um geplante Steuersenkungen.

(Reuters)