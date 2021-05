Immer weniger Coronavirus-Ansteckungen - Auch R-Zahl nimmt ab

Das meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag in seinem neuesten Wochenbericht. Vom 26. April bis 2. Mai wurden 11'915 laborbestätigte Fälle gemeldet, gegenüber 14'570 in der Woche davor. Das entspricht einer Abnahme um 18,2 Prozent.

Der Anteil der mutierten Coronaviren lag bei 98 Prozent der 264 darauf analysierten Proben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg mit 60 Fällen markant. In der Vorwoche waren es noch 44 gewesen.

Die Inzidenz der laborbestätigten Fälle lag zwischen 93 Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Tessin und 373 im Kanton Uri.

Immer weniger Ansteckungen

Am Donnerstag wurden dem BAG in der Schweiz und in Liechtenstein innerhalb von 24 Stunden noch 1687 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das Bundesamt 41 neue Todesfälle und 77 Spitaleinweisungen.

Allerdings relativierte das BAG diese Zahlen, hat es doch nach eigenen Angaben zurückliegende Fälle hinein gerechnet. Es bereinigte Falsch- und Doppelmeldungen und erfasste Nachmeldungen von November 2020 bis Anfang April 2021. Aus diesem Grund seien zusätzlich 17 Spitaleinweisungen aufgeführt worden, sonst hätte die Zahl 60 betragen. Dasselbe gilt für die Todesfälle: Dort kamen 33 zu den 8 neuen hinzu.

Vor einer Woche waren 2066 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Gleichzeitig wies das BAG damals 18 neue Todesfälle und 86 Spitaleinweisungen aus.

Die Positivitätsrate - der Anteil der positiv auf das Coronavirus Getesteten - für die vergangenen zwei Wochen lag bei 8,4 Prozent. Im selben Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 275,23 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 0,93. Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zurzeit 75,8 Prozent. 25 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

Mehr Infizierte brauchen Spitalpflege

Mehr Coronavirus-Infizierte brauchen derzeit Spitalpflege als in der letzten Pandemie-Welle. Deren Anteil liegt rund 50 Prozent höher als noch in der zweiten Welle. Zu diesem Schluss kommt die nationale Covid-19-Task-Force.

Die Gesamtauslastung der zertifizierten Intensivbetten sei derzeit stabil. Allerdings bedeuten laut Task Force stabile Zahlen bei fortschreitender Durchimpfung, dass die Krankheitslast in der noch nicht geimpften Bevölkerung zunimmt. Im Vergleich zum bisherigen Verlauf der Pandemie ist das Risiko einer Erkrankung und eines schweren Krankheitsverlaufs für ungeimpfte Personen also "weiterhin auf einem relativ hohen Niveau".

Sieben Millionen Moderna-Impfdosen

Unterdessen hat der Bund weitere sieben Millionen Dosen Moderna-Impfstoff bestellt. Die Lieferung ist für Anfang 2022 vorgesehen. Weiter hat sich der Bund laut BAG eine Option für zusätzliche sieben Millionen Dosen im kommenden Jahr gesichert.

Die zweite Lieferung könnte im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Damit sollte die Bevölkerung im kommenden Jahr ausreichend mit Impfstoff versorgt sein, schrieb das BAG am Donnerstag.

Den BAG-Angaben zufolge forscht das US-Unternehmen Moderna derzeit an einer Auffrischungsimpfung, die auch gegen künftige Mutationen des Coronavirus schützen soll. Voraussetzung für eine Verwendung in der Schweiz ist, dass das Heilmittelinstitut Swissmedic den angepassten Moderna-Impfstoff prüft und zulässt.

Für 2021 hat die Schweiz genügend Impfdosen, um auch Kinder und Jugendliche zu impfen. Zuerst muss Swissmedic die Impfstoffe für diese Altersgruppe allerdings noch zulassen. Sollten Impfungen in der Schweiz nicht gebraucht werden, will der Bund eine Weitergabe an andere Länder prüfen.

mk/

(AWP)