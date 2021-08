Impf-Präsident für sofortige Ausweitung der Zertifikatspflicht

Inzwischen stehe das Gesundheitswesen an der Grenze zur Überlastung, sagte der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) und Co-Leiter der Abteilung für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich. Es brauche härtere Massnahmen gegen die vierte Welle und "etwas Druck" auf die Ungeimpften, damit diese sich impfen liessen und schlimmere Massnahmen abgewendet werden könnten.

Der 59-jährige Facharzt hielt auch eine Zertifikatspflicht für Berufe mit nahen sozialen Kontakten wie Pflegepersonal, Lehrkräfte oder Gastronomiepersonal für prüfenswert.

Der Bundesrat hatte am letzten Mittwoch eine mögliche Ausweitung der Zertifikatspflicht in die Konsultation gegeben. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone stehen mehrheitlich hinter dem Anliegen. Ab wann eine Verschärfung gelten könnte, legte der Bundesrat nicht fest. Am nächsten Mittwoch trifft sich die Landesregierung wieder zu einer ordentlichen Sitzung.

Gegen Impfpflicht

Eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen lehnte Berger ab. "Das ginge zu weit", sagte er. Ungeimpfte zu benachteiligen, hielt er aber für berechtigt. "In einer Situation, in der grosser Schaden wie die Überlastung des Gesundheitssystems droht, ist das legitim."

Um zu einer gewissen Normalität zurückzukehren, plädierte Berger für eine höhere Impfquote. Er nannte Vergleichsländer wie Spanien, Portugal und Grossbritannien, wo inzwischen 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung gimpft seien. "In diese Grössenordnung muss man wohl kommen - wie bei den über 70-Jährigen in der Schweiz, die jetzt kaum wegen Covid hospitalisiert werden -, um Corona seinen Schrecken zu nehmen und Ansteckungen mit dem Virus wie eine Grippewelle behandeln zu können."

(AWP)