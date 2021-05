Impfstoff-Entwickler Curevac sieht Patentfreigabe kritisch

"Allerdings sehen wir Patente nicht als das entscheidende Kriterium in der Bereitstellung grösstmöglicher Impfstoffmengen und antizipieren daher auch keine Auswirkungen auf Curevac", so der Sprecher. Vielmehr sehe man den generellen Druck auf die Lieferketten als die grösste Herausforderung. Dieser ergebe sich aus dem hohen Bedarf an Ausgangsmaterialien und Geräten zur selben Zeit und in hohen Mengen.

Der Sprecher fügte hinzu, im Kontext der Pandemie seien von keiner Impfstofffirma Patente eingefordert worden. Man sehe die internationale Zusammenarbeit als Schlüssel im Kampf gegen Covid-19.

Zuletzt hatte die US-Regierung vorgeschlagen, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz auf ihre Corona-Impfstoffe verlieren. Hersteller in aller Welt könnten dann die Impfstoffe produzieren, ohne Lizenzgebühren an die Unternehmen zu zahlen, die die Mittel entwickelt haben.

Die Aktien von Curevac und des Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech aus Mainz waren infolge der Äusserungen aus den USA eingebrochen./ses/DP/he

(AWP)