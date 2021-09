Impftempo laut Bund noch zu niedrig - 1451 Neuansteckungen

Obwohl die Impfungen gegen das Coronavirus in den vergangenen Wochen zugenommen haben, ist das Tempo nach Angaben des Bundes immer noch zu niedrig. Im Vergleich zum Ausland hinke die Schweiz hinterher.

58 Prozent der Bevölkerung seien vollständig geimpft, sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Mittwoch vor den Medien in Bern. Neu werden auch die Personen als vollständig geimpft beurteilt, die von Covid genesen sind und eine Impfdosis erhalten haben. Die Zahlen des Bundes wurden entsprechend angepasst.

Nach dieser Rechnung sind laut Masserey 66 Prozent aller über 12-Jährigen komplett geimpft. "Das ist immer noch zu wenig, um eine genügende Immunisierung bis im Winter zu erreichen", sagte sie. Die aktuelle ruhige epidemiologische Lage sei der ideale Zeitpunkt, sich impfen zu lassen.

Die Belegung der Spitäler geht laut dem Bund zwar allmählich zurück. Doch es könne rasch wieder kritisch werden. Masserey erinnerte daran, dass zurzeit vor allem ungeimpfte junge Personen in den Spitälern liegen.

Dritter Impfstoff

Um das Impfprogramm voranzutreiben kauft die Schweiz 150'000 Dosen des Wirkstoffs von Johnson & Johnson. Das Vakzin - der dritte in der Schweiz zugelassene Impfstoff - soll diese Woche geliefert und nächste Woche an die Kantone verteilt werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset auf Twitter mitteilte.

Der Bund hat laut BAG mit der Firma Janssen des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Der vektorbasierte Impfstoff ist in der Schweiz primär für Personen gedacht, die aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech oder Moderna geimpft werden können oder wollen. Er steht laut dem Bund aber auch anderen Impfwilligen zur Verfügung.

Es sei für alle grundsätzlich möglich, einen Johnson & Johnson-Impfstoff zu erhalten, sagte Masserey. Rund hundert Impfdosen würden für Personen zurückgestellt, die allergische seien gegen mRNA-Impfstoffe.

Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) und das BAG empfehlen den Impfstoff von Janssen allen Personen ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Schwangere und Personen mit Immundefiziten. Diesen empfehlen die Behörden weiterhin einen der beiden mRNA-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna.

1451 neue Fälle

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem BAG am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 1451 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Zudem registrierte das BAG 7 neue Todesfälle und 39 Spitaleintritte. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 17. September bei 0,76.

Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zurzeit 77,2 Prozent. 22,1 Prozent der verfügbaren Betten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Bisher wurden 6'253'425 Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt.

