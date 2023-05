"Wir können bestätigen, dass Rheinmetall bis zum Ende des laufenden Jahres zwei Skynex-Systeme in die Ukraine liefern wird", teilte Rheinmetall-Sprecher Oliver Hoffmann am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit entsprechende Informationen der "Sonntagszeitung". In einer öffentlichen Mitteilung vom vergangenen Dezember sprach das Unternehmen noch von einer Lieferung "an einen internationalen Kunden".