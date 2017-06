Indiens Mega-Steuerreform wird umgesetzt - Einiges noch unklar

Die GST (Goods and Services Tax) ist eine neue einheitliche Steuer auf Waren und Dienstleistungen, die das Steuersystem vereinfachen soll. Sie wird in der Nacht zum Samstag um Mitternacht (Ortszeit) mit einer Feierstunde im Parlament in Neu Delhi eingeführt.

Es herrscht allerdings viel Ungewissheit: Bis zuletzt war noch nicht bei allen Produkten entschieden, in welche der sechs neuen Steuerklassen zwischen null und 28 Prozent sie fallen. Zudem ist unklar, wie die sogenannte Anti-Preistreiberei-Klausel des neuen Gesetzes umgesetzt werden soll. Demnach müssen Unternehmen etwaige Steuervorteile durch die GST an ihre Kunden weitergeben. Die neuen, digitalen Steuererklärungen stellen zudem die Inhaber kleinerer Geschäfte, die häufig keine Computer haben, vor Probleme./nk/DP/stk

