Die indische Regierung will die staatliche Fluggesellschaft Air India verkaufen. Darauf habe sich das Kabinett im Grundsatz geeinigt, teilte Finanzminister Arun Jaitley am Mittwoch in Neu Delhi mit. Es blieb zunächst offen, wie gross der abgestossene Anteil sein soll. Ein Ausschuss unter Jaitleys Vorsitz soll einer Mitteilung zufolge diese Frage und weitere Einzelheiten entscheiden.