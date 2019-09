Indonesien sendet über 140 Container Müll an Industriestaaten zurück

Indonesien will 142 Container Müll an Australien und andere Industriestaaten zurücksenden. Die überwiegend aus Plastikmüll bestehenden Ladungen seien mit giftigen Stoffen verunreinigt, teilte der Zoll am Mittwoch zur Begründung mit. Zuvor hatte die Behörde nach eigenen Angaben mehr als 250 Container untersuchen lassen, die von drei Unternehmen in das südostasiatische Land eingeführt worden seien. Mindestens 100 der Container würden in das Herkunftsland Australien zurückgesandt, weitere in die USA sowie nach Grossbritannien und Spanien, sagte Zolldirektor Martediansyah.