Industrie gegen 'Alleingänge' der EU beim Klimaschutz

Der Industrieverband BDI hat Pläne der EU-Kommission zur Erhöhung des Klimaziels kritisiert. "Schärfere EU-Klimaziele bringen nichts. Alleingänge der EU lehnen wir ab", sagte der stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch am Dienstag in Berlin. Es sei falsch, so zu tun, als ob Europa den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen kompensieren könnte. Der Anteil der USA an den weltweiten Emissionen betrage 16 Prozent, jener der EU zehn Prozent. Die chinesischen Emissionen machten mehr als 27 Prozent aus. "Wirksamer und bezahlbarer Klimaschutz gelingt nur durch ernst gemeinte internationale Kooperation."