Industrie kritisiert Reform des EU-Emissionshandels

Vor der Entscheidung des Europaparlaments über die Reform des Emissionshandels dringt die Wirtschaft auf Änderungen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnte am Montag davor, "im EU-Emissionshandel die Schrauben weiter einseitig" anzuziehen. Dies gefährde Produktion und Investitionen in Europa und in Deutschland, warnte der BDI in Berlin.