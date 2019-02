Industrie setzt auf Forschungs-Steueranreize für alle Unternehmen

Steueranreize für forschende Unternehmen sollten aus Sicht der deutschen Industrie nicht auf kleine und mittlere Firmen begrenzt werden. "Eine steuerliche Forschungsförderung kann nur dann eine effiziente Wirkung entfalten, wenn diese nicht auf Unternehmen einer bestimmten Grössenordnung (KMU) beschränkt ist, sondern allen Unternehmen zugänglich ist", heisst es in einer Stellungnahme des Industrieverbandes BDI für eine Anhörung des Finanzausschusses des Bundestages an diesem Montag in Berlin.