Industriepräsident sieht Gefahr einer wirtschaftlichen Stagnation

Industriepräsident Dieter Kempf sieht die deutsche Wirtschaft vor schwierigen Zeiten - und im Falle eines Chaos-Brexit die Gefahr einer wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Unsicherheiten in der Wirtschaft sind weiter gross, vor allem wegen internationaler Handelskonflikte und des Brexits. Die Auftragseingänge und die Industrieproduktion gehen zurück, die Unternehmen investieren weniger. Wir erwarten in diesem Jahr ein Wachstum von höchstens 0,5 Prozent. Im Falle eines harten Brexit Ende Oktober droht das Wachstum in Richtung Null zu gehen."