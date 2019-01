Dem Unternehmen würden 13 mutmassliche Vergehen zur Last gelegt, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Dem weltgrössten Netzwerkbauer werde unter anderem Bankbetrug vorgeworfen. Zudem stehe der Vorwurf der Industriespionage im Raum. Westliche Geheimdienste unter Federführung der USA werfen Huawei und dem kleineren Anbieter ZTE vor, Verbindungen zur Regierung in Peking zu pflegen. Sie haben den Verdacht, deren Ausrüstung oder Handys könnten Spionen dazu dienen, an Staats- oder Firmengeheimnisse zu gelangen. Huawei hatte die Spionagevorwürfe in der Vergangenheit vehement zurückgewiesen.

Der chinesische Telekom-Riese Huawei hat US-Vorwürfe wegen des Verstosses gegen Iran-Sanktionen und Industriespionage zurückgewiesen. Auch wurde der US-Antrag an Kanada, die in Vancouver festgehaltene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou auszuliefern, kritisiert. "Das Unternehmen bestreitet, dass es selber oder eine Tochterfirma oder ein Partner einen der in jeder der Anklagen behaupteten Verstösse von US-Gesetzen begangen hat und weiss nichts von Rechtsverstössen durch Frau Meng", sagte ein Sprecher am Dienstag.

Huawei sei überzeugt, dass US-Gerichte am Ende zu dem gleichen Schluss kommen werden. Auch das chinesische Aussenministerium in Peking forderte die USA auf, die "unangemessene Unterdrückung" von Huawei einzustellen.

(Reuters/AWP)