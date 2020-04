Infizierte und Kontaktpersonen wollen wieder isoliert werden

Es hat am Mittwoch die Testkriterien für Covid-19 angepasst: Neu sollen alle Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung mit oder ohne Fieber, mit Muskelschmerzen oder Geruchs- oder Geschmacksverlust getestet werden. In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen soll noch breiter getestet werden können.

Bisher wurden Covid-19-Tests nur bei Personen empfohlen, die einer Risikogruppe angehörten und Symptome aufwiesen oder die zum Gesundheitspersonal gehörten. Die neue Teststrategie soll die schrittweise Öffnung des Lockdown ab dem 27. April begleiten, wie das BAG schreibt. Denn dabei bestehe die Gefahr, dass die Fallzahlen wieder anstiegen.

Man müsse breit testen können, um zu einer strikten Eindämmungsstrategie zurückzukommen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Wenn es gelinge, positiv Getestete und die Kontaktpersonen zu isolieren, könne es gelingen, die Epidemie in den nächsten Monaten unter dem Deckel zu halten.

Dazu soll auch eine Contact-Tracing-App beitragen. Am Vortag hatte das BAG die Beteiligung an einer solchen App bekanntgegeben. Diese wird unter anderem von den ETH Lausanne und Zürich entwickelt und soll bis am 11. Mai fertiggestellt sein.

Eine solche App könne aber nicht das Contact-Tracing der Kantone ersetzen, sagte Berset. Nach seinen Angaben ist dieses aufgrund der sinkenden Fallzahlen bereits wieder aufgenommen worden. Das Nachverfolgen jedes einzelnen Kontakts sei aber extrem aufwendig, sagte Berset. Die Kantone seien nicht alle gleich weit, sie hätten nun aber Zeit zur Vorbereitung gehabt.

