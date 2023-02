In Zürich braucht es für das Einreichen einer Initiative im Verhältnis zur Anzahl der Stimmberechtigten am wenigsten Unterschriften. Da reichen 0,65 Prozent der Stimmberechtigten. Weniger als 1 Prozent sind es auch im Aargau, in Basel-Landschaft, in Nidwalden und Appenzell Ausserrhoden.