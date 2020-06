Am Montag werde die Zusammenarbeit mit der "Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung" (DPR) gekündigt, berichtet die "Bild am Sonntag". Der privatrechtlich organisierte Verein prüft im Auftrag der Regierung seit 2005 Bilanzen.

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin), die dem Finanzministerium unterstellt ist, beauftragt gewöhnlich die DPR mit Sonderprüfungen bei Verdachtsfällen. Trotz eines Hinweises der Bafin und wiederholten Presseberichten zu Ungereimtheiten bei Wirecard förderte die DPR aber keine Erkenntnisse zu Tage. Das Finanzministerium wollte sich zu dem Bericht der "Bild am Sonntag" nicht äussern.

Minimaler Personalaufwand

Auch die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, dass die deutschen Finanzaufsehern trotz zahlreicher Hinweise auf möglichen Bilanzbetrug nur mit minimalem Aufwand geprüft hätten.

Obwohl die Aufseher bereits seit Anfang 2019 einen konkreten Verdacht auf Bilanzmanipulation bei dem Dax-Unternehmen hatten, sei mit der komple­xen Prüfung der Betrugsvor­wür­fe in den vergan­ge­nen 16 Mona­ten im Wesentli­chen nur ein einzel­ner Mitarbei­ter betraut gewesen.

Die Bafin habe zwar im Febru­ar 2019 im Rahmen der Wert­pa­pier­über­wa­chung Anlass gesehen, den bereits damals schwerwie­gen­den Vorwür­fen bei Wirecard nachzugehen. Mit der Unter­su­chung beauftragte sie die "Bilanz­po­li­zei". Laut "FAS" war dort aber im Wesentlichen nur ein einzelner Mitarbeiter mit der umfangreichen Wirecard-Sonderprüfung befasst. Externe Hilfe habe die Prüfstelle nicht hinzugezogen, schreibt die Zeitung weiter. Ein Ergebnis der Sonderprüfung durch die DPR liegt der Bafin bis heute nicht vor.

Vertrauen erschüttert

Wirecard hatte am Donnerstag Insolvenz angemeldet, weil 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen und die Überschuldung droht. Es ist eine der grössten Pleiten der deutschen Wirtschaftsgeschichte, die das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland erschüttert. Zu den geschädigten zählt auch die staatseigene Förderbank KfW.

Deren Tochter Ipex-Bank habe Wirecard im September 2018 eine 100 Millionen Euro schwere Kreditlinie eingeräumt, bestätigte ein KfW-Sprecher am Samstag einen Bericht der "Börsen-Zeitung". Dem Zeitungsbericht zufolge wurde die Linie in vollem Umfang gezogen. Auch seien keine Absicherungsgeschäfte getätigt worden, daher drohe ein Totalverlust.

Unterdessen geht der Wirecard-Vorstand davon aus, dass in Kürze ein vorläufiger Insolvenzverwalter für das bankrotte Unternehmen ernannt wird. Trotz des Insolvenzantrags werde der Geschäftsbetrieb fortgeführt, teilte Wirecard am Samstag mit. Dies sei im besten Interesse der Gläubiger. Die Wirecard Bank sei derzeit nicht Teil des Insolvenzverfahrens und elektronische Überweisungen der Wirecard Bank nicht betroffen.

(Reuters)