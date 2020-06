Der zusammengebrochene Zahlungsdienstleister Wirecard wurde einem Zeitungsbericht zufolge von den deutschen Finanzaufsehern trotz zahlreicher Hinweise auf möglichen Bilanzbetrug nur mit minimalem Aufwand überprüft.

Obwohl die Aufseher bereits seit Anfang 2019 einen konkreten Verdacht auf Bilanzmanipulation bei dem Dax-Unternehmen hatten, sei mit der komple­xen Prüfung der Betrugsvor­wür­fe in den vergan­ge­nen 16 Mona­ten im Wesentli­chen nur ein einzel­ner Mitarbei­ter betraut gewesen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).

Die Finanzaufsicht Bafin habe zwar im Febru­ar 2019 im Rahmen der Wert­pa­pier­über­wa­chung Anlass gesehen, den bereits damals schwerwie­gen­den Vorwür­fen bei Wirecard nachzugehen. Doch nach gelten­dem Recht habe sie mit dieser Unter­su­chung die Deut­sche Prüf­stel­le für Rech­nungs­le­gung (DPR) beauf­tra­gt.

Wenig Personal

Diese auch als "Bilanz­po­li­zei" bezeich­ne­te Prüfstelle der BaFin habe nur wenig Perso­nal. Laut "FAS" war bei der DPR im Wesentlichen nur ein einzelner Mitarbeiter mit der umfangreichen Wirecard-Sonderprüfung befasst. Externe Hilfe habe die Prüfstelle nicht hinzugezogen, schreibt die Zeitung weiter. Ein Ergebnis der Sonderprüfung durch die DPR liegt der Bafin bis heute nicht vor.

Wirecard hatte am Donnerstag Insolvenz angemeldet, weil 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen und die Überschuldung droht. Es ist eine der größten Pleiten der neueren deutschen Wirtschaftsgeschichte, die das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland erschüttert. Erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Dax kollabiert ein Mitglied des Leitindex.

(Reuters/cash)