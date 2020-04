Interesse an Vergleich mit VW hoch - 250 000 Kunden registrieren sich

Eine Woche vor Ablauf der Entscheidungsfrist haben 95 Prozent der betroffenen VW -Kunden im Dieselskandal Interesse an einem schnellen Vergleich mit Volkswagen bekundet. Bisher hätten sich 250 000 der 262 000 berechtigten Kunden dafür registrieren lassen, den zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen ausgehandelten Vergleich zu übernehmen. Das teilte Volkswagen am Montag in Wolfsburg mit. Über 130 000 Vergleiche seien bereits fertig geprüft.