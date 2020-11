"Wenn es keine Grundlage für ein kooperatives Handeln gibt, wird die Welt in eine mit dem Ersten Weltkrieg vergleichbare Katastrophe abgleiten", sagte Kissinger während der Eröffnungssitzung eines Forums. Die heute verfügbaren militärischen Technologien würden eine solche Krise “noch schwieriger kontrollierbar” machen als in früheren Epochen, so der 97-Jährige.

“Amerika und China driften jetzt zunehmend in eine Konfrontation ab und betreiben ihre Diplomatie in einer konfrontativen Weise”, sagte Kissinger in einem Interview mit John Micklethwait, Editor-in-Chief von Bloomberg News. “Die Gefahr besteht, dass es zu einer Krise kommt, die über die Rhetorik hinaus in einen tatsächlichen militärischen Konflikt mündet.”

(Bloomberg)