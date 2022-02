US-Präsident Joe Biden und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron haben in Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut versucht, eine Eskalation im Ukraine-Konflikt abzuwenden. Die beiden telefonierten am Samstag nacheinander mit Putin und warnten vor schwerwiegenden Konsequenzen im Falle einer russischen Aggression.

Macron telefonierte laut Élysée-Kreisen auch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz, der am Dienstag zu Gesprächen nach Moskau reisen will. Der französische Präsident sprach telefonisch ausserdem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kreml: «Spekulationen und Hysterie»

US-Präsident Biden warnte Putin laut dem Weissen Haus eindringlich vor einer Invasion. Moskau wies die US-Warnungen vor einem russischen Angriff scharf zurück und sprach von "provokativen Spekulationen" und "Hysterie".

Angesichts des Aufmarsches zehntausender russischer Soldaten an der Grenze wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion des Nachbarlandes plant. Moskau bestreitet das seit Wochen vehement.

Für möglich gehalten wird auch, dass der Kreml eine Drohkulisse aufbaut, um eigene Sicherheitsforderungen durchzusetzen. Moskau verlangt unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung und einen Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis.

Putin beklagte in dem Gespräch mit Biden laut Kreml, dass westliche Staaten nicht den nötigen Druck auf die Ukraine ausübten, damit diese ihre Verpflichtungen erfülle. Putins aussenpolitischer Berater, Juri Uschakow, sagte der Staatsagentur Tass zufolge, die US-Warnungen vor einem Angriff Russlands auf die Ukraine seien "Hysterie". Dennoch sei das Gespräch "ziemlich ausgewogen und sachlich" gewesen.

Spekulationen über Angriffsdatum

Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte am Freitag erklärt, dass die USA eine russische Invasion der Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich halten.

Die "New York Times" schrieb, die USA hätten Geheimdienstinformationen, wonach Russland den kommenden Mittwoch (16. Februar) als Zieldatum für eine Militäraktion diskutiere. Es könne aber auch sein, dass dieses Datum Teil einer Desinformationskampagne Russlands sei.

Amerikaner und Europäer wappnen sich derweil für eine mögliche Eskalation. Mehrere Staaten - darunter Deutschland, Spanien, Italien und die Niederlande - riefen ihre Bürger am Samstag zur Ausreise aus der Ukraine auf. Zuvor hatten das unter anderem schon Grossbritannien, Australien und die USA getan. Polen bereitet sich auf Flüchtlinge vor.

Das US-Aussenministerium kündigte am Samstag an, auch das Personal in seiner Botschaft in Kiew "auf ein absolutes Minimum" zu reduzieren. Ausserdem zieht das US-Militär Kräfte aus der Ukraine ab, die zu Trainingszwecken dort waren.

Schweiz zeigt sich besorgt

Die Schweiz warnt inzwischen offiziell vor Reisen in die Ukraine. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) passte am Samstag den Reisehinweis an.

Die Schweiz sei besorgt über die zunehmenden Spannungen an der ukrainischen Grenze sowie die Gefahr einer militärischen Eskalation, hiess es beim EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Eine Empfehlung zur Ausreise sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch verfrüht, so das EDA weiter. Eine Evakuierung der Botschaftsmitarbeitenden sei nicht vorgesehen.

In einem Interview mit der "Sonntagszeitung" sagte die ehemalige Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey, die Schweiz könnte laufende diplomatische Anstrengungen unterstützen. "Wir sind klein und neural und keine Bedrohung." Für eine Vermittlerrolle hingegen sei es zu spät - diese habe der französische Präsident Macron übernommen.

(AWP)