Man habe den ranghöchsten amtierenden US-Diplomaten in Peking einbestellt, um formell gegen die Verhängung weiterer amerikanischen Sanktionen zu protestieren, teilte das Aussenministerium mit. Dabei habe man "reziproke" Gegenmassnahmen angekündigt. China verurteile das Vorgehen der Amerikaner scharf. Die USA hatten am Montag alle 14 stellvertretenden Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses mit Einreiseverboten belegt und ein Einfrieren möglicher Vermögen in den USA veranlasst. Zur Begründung wurde auf das sogenannte Sicherheitsgesetz verwiesen, das nach Auffassung der USA die Freiheiten in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong untergräbt.

(Reuters)