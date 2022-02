"Die Ukraine-Frage ist in ihrem historischen Hintergrund komplex", sagte Aussenamtssprecherin Hua Chunying bei einem täglichen Pressebriefing am Donnerstag: "Was wir heute sehen, ist das Zusammenspiel komplexer Faktoren".

Den USA und anderen westlichen Staaten warf Hua Chunying vor, durch Waffenlieferungen den Konflikt angeheizt zu haben. "Waffen können niemals alle Probleme lösen. Ich glaube also nicht, dass dies die Zeit für jemanden ist, Öl ins Feuer zu giessen. Stattdessen sollten wir dem Frieden eine Chance geben", so die Sprecherin, die zudem an frühere Militäraktionen der USA erinnerte. "Sie definieren die russische Aktion als Invasion, aber ich frage mich, wenn die USA einseitige Militäraktionen gegen Afghanistan und andere Länder ergriffen haben, welche Worte haben Sie damals verwendet? Waren das Invasionen oder etwas anderes?", fragte Hua Chunying. Diese Militäraktionen hätte viele zivile Opfer zur Folge gehabt.

"Wir hoffen immer noch, dass die betroffenen Parteien nicht die Tür zum Frieden schliessen und sich stattdessen in Dialog und Konsultation engagieren", so die Sprecherin zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. China verfolge die Situation genau. "Wir fordern alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und zu verhindern, dass die Situation ausser Kontrolle gerät", so die Sprecherin weiter.

(AWP)