Wie zu hören ist, wollen die EU-Spitzen sich in Brüssel treffen, um ihre Notfallpläne zu überprüfen. Am 15. Oktober läuft die Frist ab, die der britische Premier Boris Johnson der EU gesetzt hatte.

Laut einem hochrangigen EU-Diplomaten sind die Diskussionen über Notfall-Planungen bis zu einem gewissen Grad eine Verhandlungstaktik, um die Erwartungen zu senken und Druck auf beide Seiten auszuüben, zu einer Einigung zu gelangen. Die Regierungen würden nun allerdings wirklich nervös in Bezug auf die Möglichkeit eines Scheiterns und drängten die Europäische Kommission, schnell Notfallpläne vorzulegen.

Im Fokus der Brüsseler Gespräche soll zudem die Notwendigkeit stehen, in Abkommen mit Grossbritannien strikte, rechtsverbindliche Streitbeilegungsmechanismen zu verankern.

"Wir wollen dem Vereinigten Königreich vertrauen, aber was wir in den letzten Wochen in Bezug auf das Rückzugsabkommen gesehen haben, ist äusserst besorgniserregend", sagte Frankreichs Europaminister Clement Beaune am Montag. "Es geht darum, wie Grossbritannien in den kommenden Jahren ein Partner des Vertrauens sein kann."

Sollten die Brexit-Gespräche scheitern, wäre es laut einem EU-Beamten unwahrscheinlich, dass die EU sich auf eine Serie sektorspezifischer Mini-Deals einlässt. Stattdessen sollten Vereinbarungen mit Grossbritannien dann nur dort getroffen werden, wo es dringend notwendig ist, um Schaden von der EU-Wirtschaft abzuwenden.

(Bloomberg)