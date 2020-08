Es gebe glaubwürdige Hinweise, wonach ByteDance Schritte unternehmen könnte, die "die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen", begründete Trump sein Vorgehen am Freitag. ByteDance äusserte sich zunächst nicht.

TikTok sieht sich in den USA mit dem Vorwurf konfrontiert, keine Datensicherheit zu gewährleisten. Vor gut einer Woche hatte Trump wegen Sicherheitsbedenken bereits per Dekret Geschäfte mit ByteDance und dem WeChat-Betreiber Tencent verboten. Die Anordnungen würden in 45 Tagen in Kraft treten, hiess es damals.

(Reuters)