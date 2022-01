Biden sagte in Washington, eine kleinere Aggression Russlands gegenüber der Ukraine würde eine mildere Reaktion des Westens auslösen als eine grossangelegte Invasion. Bidens Sprecherin Jen Psaki sah sich nach der fast zweistündigen Pressekonferenz des Präsidenten genötigt, die Äusserung zu relativieren. Jeglicher Grenzübertritt russischer Soldaten auf ukrainisches Gebiet käme einer Invasion gleich und hätte eine "schnelle, starke und geeinte Antwort der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeter" zu Folge, sagte Psaki.

Biden betonte in seiner Pressekonferenz, er gehe davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin vor dem nächsten Schritt stehe. "Meine Vermutung ist, er wird reingehen", sagte Biden in Erwartung einer russischen Invasion. "Er muss irgendetwas tun." Sollte es sich dabei um eine kleinere Aktion handeln, wäre die Reaktion des Westens zunächst unklar, räumte Biden ein. "Aber wenn sie wirklich das tun, zu was sie fähig sind ... dann wird es eine Katastrophe für Russland." Bidens Sprecherin Psaki betonte später aber, dass auch ein Cyber-Angriff oder eine paramilitärische Taktik Russlands eine "entschiedene, angemessene und geeinte Antwort" des Westens zur Folge hätte.

Unter dem Eindruck der Äusserungen Bidens traf US-Aussenminister Antony Blinken unterdessen am Donnerstagmorgen in Berlin ein. Geplant war ein Treffen Blinkens mit Aussenministerin Annalena Baerbock, an dem auch Frankreichs Ressortchef Jean-Yves Le Drian und der stellvertretende britische Aussenminister James Cleverly teilnehmen sollten. Blinken und Baerbock wollten sich am Nachmittag vor der Öffentlichkeit äussern. Geplant war auch eine Unterredung Blinkens mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Freitag will der US-Aussenminister in Genf mit dem russischen Ressortchef Sergej Lawrow zusammenkommen. Beide Seiten haben zuletzt ihre Bereitschaft zum Dialog bekräftigt, blieben in der Sache aber unnachgiebig.

«Im Prinzip grünes Licht»

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100'000 Soldaten zusammengezogen, weist den Vorwurf aber zurück, eine Invasion in die ehemalige Sowjet-Republik vorzubereiten. Der Westen hat wiederholt gewarnt, dass ein Einmarsch in die Ukraine schwerwiegende politische und wirtschaftliche Folgen haben würde. Dabei ist auch ein Stopp der russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2, die durch die Ostsee direkt nach Deutschland führt, nicht ausgeschlossen. Die Regierung in Moskau fordert Sicherheitsgarantien, unter anderem die Zusage der Nato, dass die Ukraine nicht in das Bündnis aufgenommen wird. Die Nato lehnt dies mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht von Staaten ab. Allerdings hat die Allianz der Ukraine noch keine konkrete Beitrittsperspektive aufgezeigt.

Im Westen umstritten ist die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine. Während die USA und Grossbritannien dies befürworten, lehnt die Bundesregierung ein solches Vorgehen bislang ab. Über den weiteren Kurs verhandelt Russland derzeit vor allem mit den USA. Deutschland und Frankreich sind bemüht, den sogenannten Normandie-Prozess wieder in Gang zu bringen, in dem beide EU-Staaten zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Erwartet wird, dass dies auch Gegenstand der Beratungen Baerbocks mit ihren Kollegen aus den USA, Frankreich und Grossbritannien in Berlin sein wird.

In einer ersten Reaktion kritisierte der republikanische Senator Ben Sasse die Aussagen des Demokraten Biden scharf. "Präsident Biden hat Putin im Prinzip grünes Licht für den Einmarsch in die Ukraine gegeben", erklärte Sasse. "Er hat Schwäche ausgestrahlt, nicht Stärke." Sein Kollege Rob Portman sagte, jeder Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine müsse als "bedeutender Einfall" betrachtet werden, weil dies das Land "und freiheitsliebende Staaten in Osteuropa" destabilisieren würde.

