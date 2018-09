Verwaltungsratspräsidenten von börsenkotierten Firmen sind nicht dafür bekannt, dass sie häufig in der Öffentlichkeit erscheinen. Erklärarbeit ist Sache des CEO. Christoph Franz passt nicht so recht in diese Schubladisierung: Der Verwaltungsratspräsident des Pharmakonzerns Roche gibt recht häufig Interviews und erscheint dann und wann an Gesellschaftsanlässen.

Das hängt mit dem umgänglichen Wesen des 58-jährigen Deutschen zusammen, aber auch mit seiner früheren Tätigkeit als CEO der Flugesellschaften Swiss und Lufthansa. In dieser exponierten Branche müssen Firmenexponenten sehr häufig Öffentlichkeitsarbeit leisten.

Christoph Franz ist heute Abend Gast bei der Gesprächsreihe "The-Talk@TheStudio". Das Format, das vom Versicherer Helvetia mitgetragen wird, lädt in regelmässigem Abstand Gastreferenten ins Café "The Studio" im Ringier Pressehaus in Zürich. Den Talk können Sie als Livestream bei cash.ch ab 19:15 Uhr mitverfolgen. Interviewt wird Franz von Moderatorin Christine Maier.

Franz ist seit März 2014 VR-Präsident von Roche, er gehört dem Aufsichtsgremium des Basler Pharmakonzerns seit 2011 an. Ebenfalls 2014 war es, als der Genussschein des Konzerns auf ein Rekordhoch von 296 Franken stieg. Seit Ende 2014 fiel die Notierung aber kontinuierlich bis Mitte dieses Jahres, bis ein Fünf-Jahres-Tief erreicht wurde. Seit Juni ziehen die Titel wieder an.

Roche leidet unter dem Misstrauen von Investoren, die Zweifel haben, inwieweit der Konzern die Mindereinnahmen wegen Patentabläufen bei Medikamenten durch neue Produkte auffangen kann. "Bedroht" sind bei Roche vor allem die Krebsmedikamente Mabthera, Herceptin und Avastin. Sie alleine sind für etwa 40 Prozent des Roche-Jahresumsatzes verantwortlich.

Vor ähnlichen Herausforderungen steht der Basler Lokalkonkurrent Novartis. Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt thematisierte in der "NZZ am Sonntag" ein weiteres zentrales Problem für die Pharmakonzerne: Der Preisdruck in den USA, dem Hauptmarkt der Pharmakonzerne. Dieser Druck werde eine Straffung der Produktionswerke und der zentralen Dienste bei Novartis zur Folge haben. Das werde auch in der Schweiz Stellen kosten, kündigte Reinhardt am Sonntag an.

Solche Ankündigungen mögen erstaunen, wenn man den derzeit gesunden Zustand der Konzerne vor Augen führt. Novartis und Roche erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von fast 100 Milliarden Franken und einen Reingewinn von zusammen 16 Milliarden Franken.