cash: Der deutsch-französische Vermögensverwalter Oddo BHF Asset Management ist an einer soliden Gemeinschaftswährung interessiert. Wie sehen Sie die Lage der Eurozone?

Laurent Denize: Wenn ich die makroökonomische Situation anschaue gibt es keine Sorgen. Auch wenn wir nicht mehr 2,5 Prozent Wachstum haben werden wie 2017, sondern eher 2 Prozent. Das ist aber immer noch deutlich über dem Potentialwachstum von 1,3 bis 1,4 Prozent. Es gibt eine gewisse Verlangsamung, aber von einem hohen Niveau aus. Deswegen haben wir keine sehr hohen Befürchtungen.

Welche Rückmeldungen haben Sie von Unternehmen?

Wenn wir mit Finanzchefs und anderen Firmenverantwortlichen sprechen, nehmen wir keine negativen Signale wahr. Es herrscht keine Angst, Aufträge zu verlieren, oder Befürchtungen wegen Kapazitätsengpässen.

Oddo BHF wählt für Aktienanlagen den Value-Ansatz. Wie gehen sie im europäischen Markt vor?

Wir fragen: Was ist günstig, was bleibt günstig, und was lohnt sich bei Volatilität, und was lohnt sich, wenn sich die Geldpolitik nicht ändert? Renditen findet man im Bankensektor und bei Immobilien. Auch der Rohstoffsektor profitiert von einer globalen, durch Wachstum getriebenen Nachfrage. Ausserhalb Europas lohnen sich dank guter Cashflow-Renditen auch immer noch viele Tech-Sektor-Unternehmen in den USA, wo die Bewertungen noch nicht zu hoch sind. Was wir nicht wissen, ist, wie sich die Währungen entwickeln.

Wie sehen Sie die Lage der europäischen Aktienmärkte generell?

Auf zwölf Monate hinaus gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 14. Damit sind europäische Aktien im historischen Vergleich nicht teuer. Aber ansprechend ist die Situation auch nicht, denn der Markt wird anders als in Japan, Grossbritannien und den USA nicht stark genug von Gewinnen angetrieben. Wenn das Gewinnmomentum wieder zulegt, dann wird Europa richtig interessant. Ich hoffe, dass die Gewinne wieder auf das Level von vor 2009 steigen.

Was ist Ihre Prognose für europäische Aktien?

Bei den Aktienkursen dürften wir einen Aufschwung sehen. Im Moment sind die Auswirkungen zeitlich begrenzter Effekte zu beobachten: Ein harter Winter, die Grippe in Deutschland, Streiks in Frankreich, Bremseffekte durch die Euro-Aufwertung 2017. Wichtig ist, die Risiken zugunsten der Gewinne auszubalancieren, denn was zählt, sind Gewinne. Aktien werden profitieren, wenn sich das Wachstum wieder beschleunigt. Die Abwertung des Euro nützt den Exporteuren.

Vor welchen Herausforderungen steht die Eurozone?

Es werden immer noch nicht genug Reformen durchgeführt. Wir sagen dies seit vielen Jahren.

Frankreich hat Reformen angestossen - geht das in Ihre Richtung?

Frankreich hat damit begonnen, einige Reformen einzuleiten. Die Arbeitskosten wurden bereits gesenkt. Die Reform der Staatsbahnen SNCF kommt trotz des massiven Streiks voran. Aber wir brauchen mehr Reformen auf europäischer Ebene, vor allem in der Form eines gemeinsamen Budgets für die Eurozone. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben letzte Woche erste Schritte dazu angekündigt. Aber das sind nur die aktuellen Nachrichten.

Warum klingen Sie skeptisch?

Nun, makro- und mikroökonomische Reformen sind das eine. Das Schlüsselthema ist ein anderes: Einwanderung. Das höre ich vor allem in Deutschland. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer übt deswegen Druck auf Bundeskanzlerin Merkel aus .

In welcher Lage befindet sich Ihrer Meinung nach Angela Merkel?

Sie kümmert sich um das Thema, zusammen mit Präsident Macron. Das französische Staatsoberhaupt seinerseits möchte Antworten aus Deutschland bezüglich des gemeinsamen Budgets und einer Bankenunion. Was Macron nicht bekommen wird, ist eine gemeinsame Haftung der Schulden der Euroländer, also Eurobonds.

Kann sich Europa diese Woche zu einer gemeinsamen Lösung der Flüchtlingsfrage durchringen?

Die populistische Regierung in Italien übt Druck aus – sogar verständlicherweise, denn die Eurozone hat sich lange nicht um Italien gekümmert. Die populistische Welle ist nicht vorbei, auch wenn wir sie in Frankreich mit Macron letztes Jahr gestoppt haben. Wenn wir bei der Einwanderung keine Lösung finden, ist das Chaos in fünf Jahren noch grösser.

Lenkt die Einwanderungsdiskussion nicht vom risikoreichen Thema des Handelskriegs ab?

Ich glaube nicht, dass der Handelskrieg derzeit ein grösseres Risiko ist. Es geht im Wesentlichen um Drohkulissen. Allerdings sind die ersten Spuren beim deutschen Autohersteller Daimler zu sehen. Die Frage ist für die Unternehmen, was neue Zölle die Unternehmen kosten werden. Für in den USA gebaute SUVs werden die Zölle in China von 15 auf 40 Prozent angehoben. Die Gewinne werden deswegen nach unten revidiert.

Ist dies nicht ein Problem?

Es geht darum, dass US-Präsident Donald Trump die Kongresswahlen im November gewinnt. Letztlich muss er aber vorsichtig sein, was die Antwort Chinas betrifft. China exportiert nur für 130 Milliarden Dollar Güter in die USA, also eine limitierte Summe. China könnte den Yuan abwerten, was die USA nicht wollen, und China besitzt sehr viele amerikanische Staatsanleihen und hat angefangen, einen Teil davon zu verkaufen. Der Handelskrieg ist also auch gefährlich für die USA.

Wie wird der Handelskrieg enden?

Am Ende werden wir einige bilaterale Abkommen haben: Trump will das, und er wird es bekommen. Das ist nicht sehr gut für den weltweiten Handel und auch nicht für die USA. Allerdings ist eine komplette Eskalation auch nicht sehr wahrscheinlich. Ist das ein 'Game-Changer'? Nein. Ist Einwanderung in Europa ein potentieller Game-Changer? Ja.

Laurent Denize ist seit 2015 Global Co-CEO bei Oddo BHF. Das Finanzhaus, das rund 100 Milliarden Euro an Vermögen verwaltet, ist 2016 aus der französischen Privatbank Oddo & Cie. und der deutschen Finanzgruppe BHF entstanden.

Das Gespräch mit Laurent Denize wurde in Paris aufgezeichnet, wohin cash.ch von Oddo BHF Asset Management zu einer Pressereise eingeladen war.