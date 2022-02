Am Samstagabend beschlossen die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, die EU-Kommission und Deutschland harte Finanz-Sanktionen gegen Russland. So werden die russischen Banken, die schon von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen.

Die Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor sollen diesen von internationalen Finanzströmen abkoppeln und schwächen. Seit Tagen waren angesichts der russischen Invasion schärfere Maßnahmen gefordert worden. Bisher hatten die USA und die EU zwei Sanktionspakete aufgelegt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, man erlege Russland mit den neuen Sanktionen massive Kosten auf. Man arbeite weiter daran, die Möglichkeiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beschränken, seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren. Zudem würden die finanziellen Möglichkeiten russischer Oligarchen beschnitten. Putin habe einen Weg eingeschlagen, der auf die Zerstörung der Ukraine ziele. Tatsächlich aber zerstöre er auch die Zukunft seines eigenen Landes.

Das Swift-System wird von rund 11'000 Finanzinstitutionen in über 200 Ländern genutzt und ist wichtig für den globalen Geldfluss. Allerdings hat Russland nach der Annexion der Krim bereits ein eigenes System entwickelt, nachdem erstmals Forderungen aufgekommen waren, Russland von Swift abzuklemmen.

Die deutsche Regierung änderte zudem ihren Kurs und liefert nun doch direkt Waffen an die Ukraine. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz geht es um 1000 Panzerabwehr-Waffen und 500 Stinger-Raketen.Vor allem die Waffenlieferungen markieren eine deutliche Wende der Politik von Kanzler Scholz, der SPD und den Grünen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) erklärten, die Bundesregierung habe der Lieferung von 400 ursprünglich in Deutschland produzierten Panzerfäusten durch die Niederlande zugestimmt. Auch die Ausfuhr von 14 gepanzerten Fahrzeugen sei genehmigt worden und bis zu 10.000 Tonnen Treibstoff sollten über Polen in die Ukraine geliefert werden. Zudem sollen alte DDR-Haubitzen von Estland an die Ukraine weitergeben werden. Hier ist eine deutsche Zustimmung erforderlich. "Weitere Unterstützungsleistungen werden derzeit geprüft", hieß es.

Russland setzt Angriffe fort

Russland setzte unterdessen seine Angriffe auf die Ukraine den dritten Tag in Folge fort. Die Hauptstadt Kiew war am Samstag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter unter Kontrolle seiner Regierung. "Wir haben den Mut, unser Heimatland und Europa zu verteidigen", sagte er in einer Videobotschaft. Die russische Führung drohte westlichen Staaten mit Vergeltung für die von ihnen verhängten Sanktionen.

Zudem wurde ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen und ein Ausstieg aus internationaler Rüstungskontrolle ins Spiel gebracht. Auch eine Beschlagnahme westlicher Vermögenswerte sei möglich. Die Militäroperation in der Ukraine werde fortgesetzt, bis die von Putin ausgegebenen Ziele erreicht seien. Putin spricht von einer "militärischen Spezialoperation" zur "Entmilitarisierung und Entnazifizierung" der Ukraine.

Laut griechischer Regierung sind bei russischen Angriffen nahe der ukrainischen Stadt Mariupol zehn Griechen getötet worden. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, das ukrainische Militär leiste im ganzen Land Widerstand und berief sich auf Geheimdienstinformationen. Russland habe bisher nicht die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum erlangt. Auch nach Darstellung der USA stießen die russischen Streitkräfte in der Ukraine auf hartnäckigen Widerstand. Die Regierung in Moskau hingegen erklärte, Putin habe wegen möglicher Gespräche mit der Regierung in Kiew am Freitag eine Unterbrechung des Vormarsches der Truppen angeordnet. Dieser sei Samstag fortgesetzt worden. Das ukrainische Präsidialamt wies diese Darstellung zurück.

(Reuters)