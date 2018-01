cash: Frau Crowl, was erwarten Sie vom noch jungen Wirtschaftsjahr 2018?

Sandra Crowl: Es wird ein ganz anderes Jahr als noch 2017 werden. Die Volatilität an den Märkten ist höher, weil sich das Umfeld langsam ändert. Die Liquiditätszufuhr der Zentralbanken nimmt ab, ausserdem könnte das globale Wirtschaftswachstum etwas ins Stocken geraten. Die USA befindet sich in einer achtjährigen Aufschwungphase, da wäre eine konjunkturelle Abkühlung keine Überraschung.

Heisst das, Sie sind bezüglich Aktieninvestments eher vorsichtig?

Nur weil das Wirtschaftswachstum in den USA ins Stocken geraten könnte, bedeutet das nicht, dass wir nicht in einem guten Umfeld für Aktien sind. Die politischen Risiken halten sich im Rahmen, die Notenbanken gehen mit dem Zinsanstieg weiterhin sehr behutsam vor, gleichzeitig wird die Inflation relativ tief bleiben. Schlussendlich sollten einfach zu teure Aktiensektoren gemieden werden.

Wo sehen Sie denn gute Investmentmöglichkeiten?

Gewisse Aktien, zum Beispiel die Zykliker, sind inzwischen ziemlich teuer bewertet. Aber es gibt andererseits auch Teile des Aktienmarktes, die attraktiv sind im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittslevel. Ich denke da aus Sektorensicht vor allem an Tech-Aktien. Derzeit gibt es aber auch spannende Firmen in der Biomedizin und teilweise im Pharma-Bereich. Regional sehen wir noch Potenzial im europäischen Markt und bei Schwellenländern.

Hält Carmignac auch Schweizer Aktien?

Wir sind fokussiert auf innovative Unternehmen in der Schweiz. Hier einige Namen: Nestlé, Meyer Burger, Aryzta, Dufry, Temenos, Panalpina und Vifor Pharma. Aufgrund der erwarteten Eurostärke sind wir bezüglich dem Schweizer Franken etwas zurückhaltend. Schweizer Investments werden tendenziell gegen Währungsrisiken abgesichert.

Welche europäischen Aktien bieten derzeit interessante Einstiegsmöglichkeiten?

Innerhalb Europa halten wir nach Investments Ausschau, bei denen wir trotz stärkerem Euro mit einem starken künftigen Wachstum rechnen. Auch Bankaktien aus Grossbritannien und dem europäischen Festland sind interessant. Finanzinstitute machen noch immer eine Restrukturierung durch und befinden sich im Schuldenabbau.

An welche Titel denken Sie konkret?

Potenzial hat etwa ASML, eine niederländischer Halbleiterfirma mit einer neuartigen Technologie. Aber auch der grösste britische Online-Versandhändler Asos oder die auf Reinigungsprodukte spezialisierte Firma Reckitt Benckiser. Die britische Grossbank HSBC sehen wir ebenfalls als Turnaround-Story. Die Bank will eine neue Richtung einschlagen, sucht nach neuen Geschäftsfeldern und hält die Kosten tief.

Für den Euroraum herrscht unter Investoren plötzlich viel Optimismus. Werden dabei nicht gewisse Risiken vernachlässigt, wie etwa ansteigende Zinsen?

Wenn die Zinsen zu schnell ansteigen, wäre dies vor allem für Firmen mit grossem Finanzierungsbedarf schlecht. Wir glauben aber, dass die Europäische Zentralbank einen sehr langsamen Pfad einschlagen wird und erst 2019 den ersten Zinsanstieg wagen wird. Die Zinskurve sollte steiler werden, aber die kurzfristigen Zinsen geankert bleiben. Daher sollte der Druck für die Finanzierung der Unternehmen in Grenzen bleiben.

Wird es bei europäischen Aktien weitere Geldzuflüsse geben?

Wenn ich als nicht-europäischer Investor einerseits von einem steigenden Euro und andererseits von einem höheren Aktienkurs profitieren kann, bin ich sicherlich einem Investment in Europa positiv gesinnt. Und das Interesse wird sogar noch mehr ansteigen, je geringer die politischen Risiken sind.

Ein solches politisches Risiko steht diesen Frühling noch an, die Wahlen in Italien.

Wir gehen davon aus, dass die Zuflüsse in europäische Aktien weiter ansteigen könnten, sobald die italienischen Wahlen vorbei sind. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass die Wahlen nicht nach dem Gusto der Investoren ausgehen werden. Nämlich dann, wenn in Italien eine Regierungskoalition entsteht, die keine weiteren Reformen durchbringen kann oder der EU gegenüber negativ gesinnt ist.

Als wie hoch stufen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Austrittes Italiens aus der EU ein?

Als sehr gering. Italien gehört zum harten Kern der EU und strebt starke Reformen an. Gerade Länder wie Italien profitieren von einem starken Euro und einer starken EU. Deshalb gehen wir davon aus, dass die italienische Regierung auch nach den Wahlen ihre Wachstumspolitik fortsetzen will und die Eurozone nicht verlassen wird.

Im Aufwind ist derzeit Frankreich. Verschiedene Ökonomen erwarten nun eine goldene Dekade für Frankreichs Wirtschaft. Stimmen Sie zu?

In der Wirtschaft herrscht tatsächlich ein neuer Optimismus. Französische Firmen profitieren von einer positiven Stimmung zu einer Zeit, wo Zinsen und Finanzierungskosten sehr tief sind. Die Firmen kommen so leicht an Geld. Gleichzeitig profitiert das Land davon, dass die Regierung innovativen Technologien und Startups unter die Arme greift. Präsident Emmanuel Macron will aus Frankreich wieder eine Exportnation machen, wie sie es vor zehn Jahren einmal war. Exporte machen in Frankreich heute ungefähr 30 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, das ist deutlich weniger als die 47 Prozent in der EU.

Soll man als Investor nun in französische Aktien investieren?

Aus Sicht eines Nicht-Europäers gibt es viele Investmentmöglichkeiten in Kerneuropa. Und zwar vor allem dort, wo Regierungen proaktiv ein geschäftsfreundliches Umfeld schaffen. Frankreich hat derzeit definitiv die unternehmerfreundlichste Regierung, welche Bürokratie abbaut und die Mobilität der Arbeitskräfte fördert. Gleichzeitig bildet Frankreich dank einem guten Bildungssystem derzeit viele herausragende Ingenieure aus.

Wie steht Frankreich im Vergleich zur Schweiz da?

Die Schweizer Industrie hatte jahrelang Vorteile, da europäische Firmen verschuldet waren, unter Austeritätsplänen ihrer Regierungen litten und mangelnden Optimismus versprühten. Frankreich holt jetzt aber in Sachen Technologie und Attraktivität des Standorts auf.

Sandra Crowl ist Mitglied des vierköpfigen Investmentkomitees von Carmignac. Das Pariser Unternehmen verwaltet 56 Milliarden Euro an Vermögen.

Das Gespräch fand in Paris im Rahmen einer Pressereise statt, zu der Carmignac eingeladen hatte.