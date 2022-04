IOC rechtfertigt Nichtausschluss russischer Funktionäre

Das teilte das IOC am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA als Reaktion auf die entsprechende Schweizer Forderung mit. Zurzeit gebe es jedoch keine Treffen des Komitees, an denen russische IOC-Mitglieder teilnehmen.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fordert die Schweiz vom IOC den Ausschluss von Funktionären aus Russland und Belarus aus Spitzenämtern in internationalen Sportverbänden. Sportministerin Viola Amherd schickte dazu einen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach.

Angesichts der Situation in der Ukraine reiche es nicht mehr aus, Athletinnen und Athleten aus den beiden Ländern von Wettkämpfen im Ausland auszuschliessen, heisst es in dem Brief, welcher Keystone-SDA vorliegt. Über das Schreiben vom Donnerstag berichteten am Samstag zuerst die Tamedia-Zeitungen.

Bereits im März hatte ein Nationenkollektiv von rund 30 Ländern, darunter die Schweiz, in einer Erklärung wirksame Massnahmen der internationalen Sportverbände gegen Russland und Belarus gefordert.

Verbände privatrechtlich organisiert

Die Schweiz habe sich mit dem Statement klar positioniert, teilte dazu am Samstag Christoph Lauener, Leiter Kommunikation beim Bundesamt für Sport (Baspo), auf Anfrage mit. Die Verbände seien jedoch privatrechtlich organisiert. Das IOC habe wesentlich wirksamere Mittel als der Staat und könne die Verbände gegebenenfalls aus der olympischen Familie ausschliessen.

Am Mittwoch hatte Baspo-Direktor Matthias Remund demnach an einer Onlinekonferenz des Nationenkollektivs bekräftigt, dass es weitere Schritte brauche. Die Schweiz als Sitzstaat zahlreicher internationaler Sportverbände erwarte nun ein starkes Zeichen des Sports. Auch Swiss Olympic, das Schweizerische Olympische Komitee, unterstützt die Haltung des Bundes.

Das IOC will weiterhin Personen und Organisationen "anprangern, die für diesen Krieg verantwortlich sind und den olympischen Frieden verletzen", wie es in seiner Reaktion weiter schrieb. Das IOC beobachte die Situation weiterhin genau und behalte sich das Recht vor, die Massnahmen je nach weiteren Entwicklungen anzupassen".

"Symbolische Gesten"

IOC-Mitglied Richard Pound hält es für fragwürdig, dass das IOC nur den Ausschluss von Athleten empfiehlt, nicht aber von russischen Funktionären. "Es erscheint unverständlich, dass die Strafen hier selektiv sind", sagte der Kanadier in einem Interview des Deutschlandfunks. Eine klare Aussage, ob die russischen IOC-Mitglieder suspendiert werden sollten, vermied Pound jedoch.

In den Kontakten von IOC-Präsident Thomas Bach und FIFA-Chef Gianni Infantino zu Russlands Präsident Wladimir Putin sieht Pound nichts Falsches. Beide hatten unter anderem 2018 mit Putin ein Spiel der Fussball-WM in Moskau angesehen.

Auch bei den Olympischen Spielen 2014 und danach zeigte sich Bach an Putins Seite, der kurz nach den Sotschi-Spielen auf der Krim einmarschierte und am 24. Februar dieses Jahres kurz nach den Winterspielen in Peking den Angriffskrieg auf die Ukraine startete.

"Vieles von diesen Dingen sind symbolische Gesten. Infantino und Thomas haben keine Divisionen oder Panzer. Es ist wichtig, die bestmöglichen Beziehungen zu Regierungsoffiziellen zu haben, weil in vielen Ländern, praktisch allen, die Regierungen sehr wichtig sind, beim Sportstättenbau und so weiter", sagte Pound in dem Interview mit Blick auf den IOC-Chef und den Präsidenten des Fussball-Weltverbands.

(AWP)