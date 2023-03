Irans oberster Gerichtshof hat das Todesurteil gegen einen Mann bestätigt, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft hat. Dies gab die Justizbehörde auf ihrem Webportal Mizan am Sonntag bekannt. Hamid C. wird vorgeworfen, als Anführer einer Separatistengruppe an einem Terroranschlag auf eine Militärparade in der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes 2018 beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 25 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt, auch Zivilisten.

12.03.2023 14:26